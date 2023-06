Após afastamento de cinco anos, EUA planejam retornar à Unesco

O governo Biden informou que os Estados Unidos pretendem retornar à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O movimento acontece após uma ausência de cinco anos, que começou na presidência de Donald Trump.



O Departamento de Estado norte-americano afirmou ter entregue uma carta solicitando a readmissão ao órgão, com sede em Paris, no fim da semana passada. "Qualquer ação desse tipo exigiria a concordância dos atuais membros da Unesco, e entendemos que a liderança da organização transmitirá nossa proposta aos membros nos próximos dias", afirmou o departamento, em comunicado.



Os detalhes da proposta não ficaram claros. Os EUA devem uma quantia significativa de dinheiro à organização, por atrasos nos pagamentos devidos. Mas, no início deste ano, o governo reservou US$ 150 milhões em seu atual plano orçamentário para pagar a Unesco.



Quando Biden assumiu o cargo, a administração do seu governo disse que pretendia voltar a ingressar na Unesco. Em março, quando o orçamento para o próximo ano fiscal foi apresentado, o subsecretário de Estado para Administração, John Bass, afirmou que o retorno ajudaria o país em sua rivalidade global com a China, que investiu grandes somas nas organizações da ONU.



"Se realmente levamos a sério a competição da era digital com a China, não podemos nos dar ao luxo de ficar ausentes por mais tempo de um dos principais fóruns nos quais os padrões em torno da educação para ciência e tecnologia são definidos", disse Bass



Os EUA e a Unesco tiveram um relacionamento turbulento nas últimas quatro décadas, depois de discordâncias principalmente sobre questões ideológicas durante a Guerra Fria e o conflito entre Israel e Palestina mais recentemente.