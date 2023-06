Funcionário de restaurante na Zona Sul acusa morador de injúria racial

Rio - O segurança de um restaurante na Zona Sul da cidade acusa dois moradores, pai e filho, de injúria racial. A vítima, identificada como Lucas, esteve na delegacia duas vezes para registrar o caso, sendo a mais recente no sábado (10).



De acordo com a publicação de uma cliente, os dois reclamam com o estabelecimento, há meses, para retirar o funcionário da "calçada deles". Em um dos vídeos publicados, o idoso aparece chamando o funcionário de "neguinho", além de outros insultos. "Você está favelizando minha calçada, vai para o outro lado, neguinho", prossegue o homem.



Em outro vídeo, o filho do idoso, também morador, aparece reclamando da presença de Lucas enquanto pedestres reprovam a atitude do homem, o chamando de racista.

Em nota, o restaurante Babbo Osteria, localizado em Ipanema, afirmou que não tolera qualquer tipo de atitude preconceituosa e que no dia 15 de maio e 11 de junho foram feitos registros de ocorrência, "ambos denunciando atitudes racistas contra um de nossos colaboradores por parte de um vizinho".



O estabelecimento informou, ainda, que está tomando todas as medidas cabíveis para proteger e apoiar o funcionário. "Somos um restaurante que preza pelo respeito e não admitimos qualquer ato de preconceito na casas", finaliza a nota.



Ao DIA, o chef do restaurante, Elia Schramm, disse que está dando todo o apoio necessário a Lucas. "Estamos cuidando para que ele tenha justiça e amparo emocional nesse momento, que é o mais importante", disse.



Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 14ª DP (Leblon) e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.