Exposição de caricaturas é prorrogada no Teatro Carequinha de SG

A exposição ‘Caricaturas do Dan’, do caricaturista Dan Souza Silva, será prorrogada até o dia 15 de julho. A mostra está aberta ao público no hall do Teatro Carequinha (Municipal George Savalla Gomes), no Centro, de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h, com entrada gratuita.





A mostra reúne caricaturas de grandes artistas da música popular brasileira, esportistas brasileiros e internacionais, além dos mais importantes comunicadores do século.





Com 40 caricaturas, a exposição vem para celebrar os 37 anos de carreira do artista, que está no auge da sua maturidade criativa. Além disso, o objetivo também é levar sua arte às diferentes classes sociais de São Gonçalo e Região Metropolitana.







O artista, que prefere ser chamado de Dan, começou a desenhar ainda menino, quando se encantava com o cartunista Maurício de Souza e o desenhista Daniel Azulay – falecido em 2020. Dan teve seu primeiro emprego no jornal “A Tribuna”, aos 16 anos, e começou a ter outras referências profissionais como Chico Caruzo, entre outros. Com o aprendizado de novas técnicas e observando os traços dos seus ídolos, o artista criou seus próprios desenhos.

Banda Casa Aberta e cantora Carine Pin



A boa música ganha o palco do Teatro Municipal de São Gonçalo na quarta-feria (14/6), às 20h30min., com as apresentações da Banda Casa Aberta e da cantora Carine Pin. Em uma verdadeira celebração cultural, os artistas apresentarão um repertório variado, em diferentes gêneros, como samba, MPB e bossa nova.



O primeiro show da noite será da cantora Carine Pin, que irá apresentar seu trabalho autoral, com músicas cristãs intimistas e que carregam influência da Música Popular Brasileira, com mensagens de transformação de vida.







“Morar em São Gonçalo foi uma decisão para mim e eu sempre digo que melhorei de vida. Então, realizar essa apresentação no Teatro Municipal é como um agradecimento, um reconhecimento ao lugar onde estou. O público pode contar com mensagens de esperança, paz e bom ânimo em forma de música boa, pois essa é a mensagem da nossa música”, disse a cantora Carine Pin.







O show principal da noite fica por conta da banda Casa Aberta, formada pelos amigos de infância Thiago Vieira e Cassio Coutinho, que vêm conquistando boa projeção e reconhecimento no cenário musical através do desempenho positivo nas plataformas de streaming, em especial a Deezer. Os artistas, que já moraram em São Gonçalo, já somam parcerias com importantes artistas do cenário cristão nacional, como Paulo Nazareth e Salomão do Reggae. Suas canções cristãs carregam letras poéticas de esperança, paz e alegria.







Para a sessão, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), 5 pares de ingressos, para apresentação de quarta-feira (14), às 20h30min. Os interessados devem acompanhar as postagens para saber o dia da promoção.





Os ingressos podem ser adquiridos através do link :



. Primeiro lote: 10 reais (esgotado), segundo lote: 20 reais e terceiro lote: 30 reais.





O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro.







