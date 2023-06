Primeira-ministra da Itália defende que Berlusconi foi um dos homens mais influentes do país

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que seu aliado Silvio Berlusconi, que faleceu nesta segunda-feira (12) aos 86 anos de idade , foi um dos "homens mais influentes da história" do país."Silvio Berlusconi era sobretudo um combatente, era um homem que nunca teve medo de defender suas convicções, e foram justamente essa coragem e determinação que o tornaram um dos homens mais influentes da história da Itália e permitiram que ele provocasse reviravoltas no mundo da política, da comunicação e empresarial", afirmou a chefe de governo.O líder do partido conservador Forza Italia (FI) havia sido internado na última sexta-feira (9) no Hospital San Raffaele, em Milão, para a realização de exames programados no quadro de uma leucemia mielomonocítica crônica, mas acabou falecendo às 9h30 (horário local) desta segunda.O ex-primeiro-ministro já tinha passado 44 dias internado no mesmo hospital entre abril e maio e chegou a ficar na UTI por causa de uma infecção respiratória. A data do provável funeral de Estado ainda não foi divulgada oficialmente, mas a cerimônia deve ser realizada na Catedral de Milão, sua cidade natal e berço político.Berlusconi, que possui uma história de sucesso e polêmicas , governou a Itália por três vezes, entre os anos de 1994 e 1995, 2001 e 2006 e 2008 e 2011, e era senador da República desde o fim do ano passado, integrando a base de apoio da premiê Giorgia Meloni, sua aliada de longa data.