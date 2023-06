Prefeitura lança Programa AlimentaRio e visa combater a fome no Rio

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, no último sábado (10), o Programa AlimentaRio, que pretende unir a produção orgânica e promover a alimentação saudável dos cariocas, principalmente daqueles que estão em situação de insegurança alimentar. O projeto é uma ação conjunta entre o Hortas Cariocas e Cozinhas Sustentáveis, que são iniciativas já distribuídas em 24 regiões da cidade.

A insegurança alimentar e o descarte indevido de resíduos orgânicos são problemas que afetam populações de grandes cidades, como a do Rio de Janeiro. De acordo com um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan), 60% da população do Estado do Rio sofre com algum grau de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não sabem se terão alimentos no dia seguinte.

A Secretária de Ambiente e Clima, Tainá de Paula, explica como o projeto será implementado. "As primeiras frentes de atuação do programa serão no Chapéu Mangueira, Complexo da Maré, Rio das Pedras, Guadalupe e Complexo do Alemão. Com a atuação, podemos chegar a uma capacidade de produção e processamento de 60 toneladas de alimentos, combatendo a fome de forma direta”, disse a secretária.

O AlimentaRio busca unir o programa Hortas Cariocas, que já fomenta a alimentação em 24 comunidades e 24 unidades de educação da Rede Pública, e os programas Hortas Ancestrais e Cozinhas Sustentáveis. O objetivo da Secretaria de Ambiente e Clima (SMAC) é levar a iniciativa, em até um ano, para 50 regiões da cidade e fazer chegar à mesa do carioca, sobretudo dos mais necessitados, alimentos de qualidade e com uma produção que não agrida o meio ambiente.



Tainá de Paula ainda afirma que existe um padrão entre as pessoas que sofrem com insegurança alimentar. “Há um perfil social que é vigorosamente atingido pela fome e insegurança alimentar, sendo composto por mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas desempregadas e trabalhadores informais. É urgente olhar para esse grupo e mudar esse quadro”, disse Tainá.

As Hortas e a Cozinha Sustentável

O Hortas Cariocas é um programa que tem o objetivo de reduzir a insegurança alimentar de famílias que vivem em vulnerabilidade social e criar postos de trabalho, gerando renda e afastando jovens da criminalidade. O projeto promove iniciativas de agricultura urbana, podendo ser implantado em áreas públicas ou em escolas da rede municipal de ensino.



Atualmente o Hortas Cariocas possui 24 hortas na rede de ensino e em regiões da cidade. Quando implantado em comunidades, o programa visa comercializar 50% da produção para complemento de renda e os outros 50% são doados para famílias em situação de vulnerabilidade dentro da própria favela. Em unidades de ensino, 100% da produção é doada, tanto para complementar a alimentação escolar ou ainda para os alunos e funcionários.

Já o Programa Hortas Ancestrais tem o objetivo de resgatar o cuidado e a conexão com a natureza. Nestas plantações são cultivadas plantas medicinais, como boldo, alecrim, hortelã, camomila, canela etc.



O Cozinhas Sustentáveis é focado no processamento dos alimentos orgânicos produzidos pelas hortas Ancestrais e Cariocas, fazendo com que a alimentação chegue à mesa dos cariocas de forma processada.