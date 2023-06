Influenciadoras prestam depoimento sobre inquérito de racismo

Rio - As influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves, investigadas por racismo contra duas crianças , compareceram à Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi) na manhã desta segunda-feira (12) para prestar depoimento. Na chegada a distrital, ao serem questionadas pela imprensa, Nancy informou que não prestaria declarações, enquanto a advogada disse que um posicionamento deve ser feito apenas nas redes sociais.

Kérollen e Nancy passaram a ser investigadas por racismo após aparecerem entregando uma banana e um macaco de pelúcia para crianças negras em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



Nas imagens, as duas pedem para as crianças, abordadas nas ruas, escolherem entre o presente e dinheiro. Em dois casos específicos, quando as crianças escolhem pelo presente, ambas negras, uma ganha uma banana e outra um macaco de pelúcia.



O caso veio à tona após a advogada Fayda Belo, especialista em direito antidiscriminatório, denunciar o caso nas redes sociais. Em um vídeo, ela chama a atitude das influencers de "racismo recreativo", que se trata da prática disfarçada de humor, quando alguém usa de "discriminação contra pessoas negras com intuito de diversão".



Em nota publicada nas redes sociais há uma semana, as influenciadoras afirmaram que "não havia intenção de fazer qualquer referência a temáticas raciais ou a discriminação de minorias".



Abordagens frequentes



Com a repercussão do caso, o delegado Luís Maurício Armond, da 74ª DP (Alcântara), colheu, no último dia 2, o depoimento da família de um menino que recebeu uma banana de presente. Segundo o delegado, os pais da criança procuraram a unidade e relataram que o filho já havia sido abordado pelas influenciadoras, que prometeram um dia de príncipe no shopping.



Na ocasião, elas iniciaram uma gravação e disseram que tudo que o menino tocasse poderia levar, mas no final ele só levou uma bola e um outro brinquedo. Ainda de acordo com os responsáveis, as influenciadoras costumavam abordar crianças que vendiam balas no sinal em Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, há pelo menos três anos.



Ainda no último dia 2, a Decradi instaurou mais um inquérito após receber mais um vídeo que mostra as influenciadoras entregando uma banana amassada dentro de uma carteira para uma mulher negra.