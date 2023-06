PM apreende adolescente com réplica de pistola no Maracanã

Rio - Um adolescente foi apreendido com uma réplica de arma de fogo na Rua São Francisco Xavier, na Grande Tijuca, Zona Norte da cidade, durante um patrulhamento de policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar. O caso aconteceu na noite deste domingo (11), logo após a partida entre Flamengo e Grêmio, realizada no Maracanã.

Com o jovem os agentes apreenderam uma réplica de pistola. A PM não informou se o adolescente estava no jogo ou se praticava assaltos na região.

A ocorrência foi encaminhada à 19ª DP (Tijuca).