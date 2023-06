Personalidades e autoridades lamentam morte de Silvio Berlusconi

Uma dessas autoridade é o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O chefe de Estado disse ter uma grande amizade com Berlusconi e que o italiano tem grande senso de humor.

"Para mim, Silvio foi uma pessoa querida, um amigo verdadeiro. Eu sempre admirei sinceramente sua sabedoria, sua habilidade de tomar decisões equilibradas e de longo prazo, até nas situações mais difíceis", diz nota de Putin emitida pelo Kremlin.



"Durante cada uma de nossas reuniões, fui literalmente energizado com sua incrível vitalidade, otimismo e senso de humor. Sua morte é uma perda irreparável e uma grande tristeza", acrescentou.

Outro a se manifestar foi ninguém menos do que o Papa Francisco. O pontífice enviou uma mensagem de condolências à filha de Silvio Berlusconi e destacou que o magnata foi um "protagonista da vida política italiana", além de ter assumido suas responsabilidades públicas com um "temperamento enérgico".



“O Papa Francisco, informado da morte do seu amado pai, o senador Silvio Berlusconi, deseja estender sua proximidade a si e à sua família, assegurando sincera participação no luto pela perda de um protagonista da vida política italiana, que assumiu responsabilidades públicas com temperamento enérgico”, diz o texto assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin.



A nota, divulgada pelo portal de notícias do Vaticano, diz que o papa reza para que “os corações dos que choram esta perda sejam consolados”.

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, além de líderes políticos de Israel e Hungria também expressaram condolências pela morte de Berlusconi.

O Milan, clube que foi comandado por Berlusconi por 31 anos, também homenageou o político com algumas publicações em suas redes sociais.

Para sempre em nossa história, para sempre nos corações de todos os rossoneri



Obrigado por tudo, Presidente Silvio Berlusconi. pic.twitter.com/vEWNi4TAsF — AC Milan BR (@acmilanbr) June 12, 2023

O mesmo fizeram alguns jogadores brasileiros que passaram pelo time italiano, como Kaká, Ronaldo Fenômeno, Thiago Silva, Sergio e Alexandre Pato.

Morte



O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morreu no hospital de San Raffaele, em Milão, aos 86 anos.



Nos últimos meses, o político, diagnosticado com leucemia, também sofria de um quadro grave de infecção pulmonar. Por isso, Berlusconi precisou ser hospitalizado para tratar a doença.



A primeira internação do italiano ocorreu no dia 5 de abril e ele ficou quase um mês internado. No entanto, há três dias, Berlusconi foi internado novamente para fazer exames e seu quadro de saúde piorou de vez.

O político teve uma vida de altos e baixos alcançando momentos de sucesso e também muitas polêmicas

Com informações do IG.