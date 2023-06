Homem é detido após acusação de coagir pessoas com arma em Vassouras

Ontem (11), um homem foi detido após ser acusado de coagir pessoas com uma arma no bairro Madruga, em Vassouras. De acordo com a denúncia feita à Polícia Militar, o homem de 56 anos teria sacado o revólver em uma loja e ido embora após constranger funcionários e clientes.

Em seguido, os policiais militares foram à casa do suspeito e encontraram o coldre com o revólver calibre 32 e cinco munições. O homem foi conduzido para a 95ª DP de Vassouras, onde o caso foi registrado, e o material apreendido.