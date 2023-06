Vídeo: Idosa é assaltada e cai no chão em frente a portaria de um prédio na Zona Sul

Rio - Um idosa, que não foi identificada, sofreu um assalto, na última quarta-feira (7), enquanto entrava em seu prédio no bairro do Flamengo, na Zona Sul da cidade. Uma câmera de segurança registrou o momento exato do crime, que aconteceu por volta das 16h na Rua Buarque de Macedo.

Nas imagens, é possível ver que um homem de camisa vermelha caminha normalmente por uma calçada. Segundos depois, a idosa entra na portaria e, antes de fechar a porta, o criminoso volta e se aproxima rapidamente, puxando a bolsa da mulher. Com a agressividade, a idosa cai de costas no chão e chega a bater a cabeça na calçada.

Câmera de segurança registra momento em que criminoso assalta idosa e, com um forte puxão, joga mulher ao chão.



Crédito: Reprodução #ODia pic.twitter.com/cfGSvaVmdC — Jornal O Dia (@jornalodia) June 12, 2023

Ao fugir com a bolsa, o homem subiu na garupa de uma moto, que já esperava em frente ao prédio. Pelas imagens, não é possível identificar a pessoa que conduzia a motocicleta.

Nas redes sociais, pessoas indignadas comentaram sobre o assalto. "Olha a audácia [do criminoso]. Dentro do prédio, com porteiro, câmeras e em plena luz do dia", disse uma mulher. "Meu Deus! Que ódio ver isso. Uma covardia", disse outro.

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, não foi localizada nenhuma ocorrência sobre o fato nas delegacias da região. No entanto, após ter acesso às imagens, a 9ª DP (Catete) instaurou um procedimento para apurar o caso.

Outro episódio semelhante



Em abril, Alair Barbosa, de 72 anos, morreu após ser agredida durante um roubo em Copacabana, na Zona Sul. Ela bateu com a cabeça no chão ao ser empurrada pelo assaltante que levou um cordão. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

Um adolescente de 17 anos chegou a ser agredido por banhistas que o apontaram como o responsável pelo crime. Com isso, os policiais do 19º BPM (Copacabana) encaminharam o menor para a 12ª DP (Copacabana), mas ele negou ter cometido o roubo.

A idosa estava passeando em Copacabana com as amigas, a caminho de um quiosque com música ao vivo que costumava frequentar durante as tarde dos fins de semana quando foi surpreendida por dois assaltantes.

"Ela tinha muito medo de assalto, não andava com cartão de débito na bolsa, o celular com aplicativo do banco ficava em casa porque ela tinha medo de roubarem. Então ela tinha essa preocupação, eu tenho inclusive dúvidas se o cordão que estava usando era de ouro, porque ela não andava com joia, com nada disso", disse a filha da idosa, a enfermeira Isabela Meireles.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini