Influenciadora presa identifica outros integrantes de quadrilha de 'saidinha de banco'

Rio - A influenciadora digital Karina Laino Gomes, de 27 anos, durante depoimento à polícia, identificou mais quatro pessoas que integram a quadrilha de "saidinha de banco". Ela também admitiu sua participação em pelo menos dois roubos a clientes de uma agência bancária na Zona Oeste.



Karina disse que no bando há uma outra mulher e que as duas teriam a mesma função, mas sem especificar qual. Os roubos eram realizados em uma agência do banco Itaú, na Avenida Marechal Fontenelle, em Realengo.



A influenciadora está presa preventivamente por suspeita de participação. Além dela, Edimilson Souza da Silva também está preso.



Os dois foram presos em flagrante e autuados por porte ilegal de arma de fogo, na quarta-feira passada (7), nas proximidades do banco. De acordo com as investigações em andamento na 33ª DP (Realengo), a dupla estava sendo monitorada desde maio.



No dia da prisão, a segurança local notou a presença de um veículo suspeito e acionou a polícia. Com a chegada dos agentes, Karina, que estava na direção do carro, tentou fugir. Após buscas pela região, os policiais encontraram e abordaram o carro, no qual estava Edmilson no banco traseiro. Um revólver calibre 38 com munição e numeração raspada, que estava com o homem, foi apreendido.



Ainda de acordo com a DP, a segurança local também informou que o veículo, modelo HB20 branco, estava sendo usado corriqueiramente para o ato. O carro teria sido usado para um roubo na porta da agência no dia 31 de maio.



Karina e a segunda mulher, que não teve a identidade relevada, suspeitas de fazer parte do bando, foram apontadas como as motoristas do bando. De acordo com as investigações, a quadrilha as usava como forma de desviar a atenção dos seguranças do banco para não levantar suspeitas.



Para efetuar os crimes, as mulheres esperavam do lado de fora, dentro do carro, estacionado em frente a agência, enquanto os homens abordavam as vítimas na área dos caixas eletrônicos.



Próximos passos



Agora, segundo o delegado Michel, responsável pelas investigações, o próximo passo para dar um fim a quadrilha é identificar os demais integrantes do bando através das informações repassadas por Karina e Edmilson, com reconhecimento das vítimas e análise das imagens das câmeras de segurança.



Para isso, é necessário que as vítimas que ainda não tenho registrado o roubo compareçam a 33ª DP para realizar o registro de ocorrência e reconhecimento dos autores do crime.



Carreira de influencer



Nas redes sociais, Karina se destacava. No TikTok, aplicativo de vídeos, a jovem possui mais de 63 mil seguidores. Em uma das gravações, ela até brincou "Se ser ciumenta e neurótica fossem considerados crimes, eu já estaria presa".



Além disso, a jovem exibia uma vida luxuosa, com viagens ao Nordeste e tatuagens pelo corpo. A mulher utilizava suas redes sociais para postar vídeos e fotos de biquíni. No Instagram, Karina tinha mais de 50 mil seguidores. Entretanto, seu perfil na rede social foi desativado na sexta-feira (9), um dia após sua prisão.