Castro se encontra com Lula para discutir recuperação fiscal do Rio

Rio - O governador Cláudio Castro terá, nesta segunda-feira (12), uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, no Distrito Federal. O objetivo do encontro é discutir mais uma vez a recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Segundo o Governo do Estado, serão tratados pontos como a questão do impacto da redução do ICMS na arrecadação do Rio.



Apontada pela gestão Castro, a queda no recolhimento do imposto foi causada especialmente pela mudança na alíquota que incidiu sobre os combustíveis. De acordo com o governo, a queda na receita foi de foi de R$ 5 bilhões - antes da lei que nivelou a alíquota de impostos em 18%, o Estado do Rio arrecadava 32% .



Além do assunto recuperação, o governador também deve tratar da transferência do Hospital Federal da Lagoa para a administração do Estado. Castro já havia oferecido transformar a unidade de Ipanema, na Zona Sul, em um hospital estadual. A proposta foi feita em março de 2021, ainda durante a pandemia de Covid-19.



À época, o então Ministério da Saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não se manifestou sobre a oferta do governador. A unidade serviria às necessidades de leitos geradas pela pandemia do coronavírus.

Recuperação fiscal

A adesão do Rio no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) aconteceu em julho do ano passado, com valor negociado em R$148,1 bilhões. Somente neste ano, o governo deveria arcar com um valor estimado de R$ 4 bi. A parcela da dívida havia sido informada em maio, quando Castro teve outra reunião em Brasília, dessa vez com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.