Instituto Vital Brazil realiza ação para coleta de sangue com equipe do Hemorio

Rio - O Instituto Vital Brazil abre suas portas para a realização de coleta de sangue pela equipe do Hemorio. A ação será no dia 15 de junho, entre às 10h e 15h, na Rua Maestro José Botelho- 64, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Para participar basta estar em acordo com os requisitos básicos determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde visando a segurança de quem doa e recebe o sangue.

Requisitos básicos para doar sangue: O Dia

-Portar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional)

-Estar bem de saúde

-Ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável

-Pesar no mínimo 50 Kg

-Não estar em jejum. Evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação

-Algumas situações que impedem provisoriamente a doação de sangue

-Febre - acima de 37°C

-Gripe ou resfriado

-Gravidez atual (90 dias após o parto normal e/ou 180 dias após a cesariana)

-Amamentação (até 1 ano após o parto)

-Uso de alguns medicamentos

-Anemia

-Cirurgias

-Extração dentária 7 dias

-Tatuagem ou piercing: 01 ano sem doar (Piercing na cavidade oral ou região genital: 01 ano sem doar após a retirada)

-Vacinação: o tempo de impedimento varia de acordo com o tipo de vacina

-Transfusão de sangue: impedimento por 1 ano