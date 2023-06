Polícia investiga morte de homem atropelado em Botafogo; motorista não prestou socorro

Rio - A Policia Civil investiga a morte de Marcos Aurélio Ventura de Oliveira, atropelado por um carro, na tarde deste domingo (11), em frente ao Botafogo Praia Shopping, Zona Sul do Rio. O motorista do veículo não prestou socorro à vítima e fugiu do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Humaitá foram acionados às 16h17. No entanto, quando chegaram ao local, Marcos Aurélio já estava sem vida.



Em nota, a Polícia Civil informou que agentes realizam diligências para confirmar se um veículo branco, com danificações na lataria, deixado no Flamengo, Zona Sul do Rio, tem relação com o atropelamento.

Em imagens de câmeras de segurança, um homem e uma mulher aparecem saindo do carro na Avenida Ruy Barbosa e não retornam mais ao local.

"O veículo foi deixado com avarias na parte dianteira que sugerem atropelamento e o horário também é compatível, mas ainda não dá para afirmar com absoluta certeza que são os autores. Estamos trabalhando para tirar essa dúvida", explica o delegado Gilberto da Cruz Ribeiro, titular da 10ª DP (Botafogo), onde o caso foi registrado.

Ainda não há informações sobre o enterro de Marcos Aurélio.