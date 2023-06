Toninho Andrade está demitido em Macaé e clube busca ex-zagueiro do Fluminense como possível substituído

MACAÉ - Após uma sequência de resultados negativos na Série A2 do Campeonato Carioca, o Macaé Esporte decidiu demitir o técnico Toninho Andrade. A última derrota por 1 a 0 para o Araruama, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, no último sábado (10), foi determinante para a decisão. A equipe busca reverter sua situação na competição e busca por um novo treinador para comandar o time nas próximas partidas.

Toninho Andrade, técnico do Macaé Esporte, deixou o clube juntamente com o auxiliar-técnico Marcus Dantas após uma sequência de resultados negativos. Apesar de ter manifestado inicialmente sua disponibilidade para deixar o cargo após a derrota para o Americano, o treinador foi demovido da decisão. Com apenas uma vitória e três derrotas, o clube decidiu fazer uma troca no comando da equipe.



O presidente do Macaé, Cristiano Assis, já está em busca de um substituto para a posição. Flávio Tinoco é o favorito para assumir o cargo, tendo em vista sua experiência no futebol e sua disponibilidade no mercado desde que deixou o Tupi-MG no final de maio. Outras opções também estão sendo consideradas, como Marcelo Buarque e Rogério Pina.



Flávio Tinoco é conhecido por ser um bom acertador de equipes e já teve passagens por clubes como America, Americano e Duque de Caxias. O presidente do Macaé vê nele um potencial para liderar o time e buscar uma reação na Série A2 do Campeonato Carioca, onde o clube ocupa a 11ª posição, na zona de rebaixamento.



A expectativa é que a troca de comando traga novas ideias e motivação para a equipe, visando uma recuperação no campeonato. Resta aguardar a oficialização do novo treinador e torcer para que ele consiga implementar uma estratégia que leve o Macaé a melhores resultados.