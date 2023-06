Quatro pessoas ficam feridas em acidente na Dutra, em Porto Real

Quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente na noite de domingo (11) na Via Dutra, em Porto Real. O caso aconteceu no km 299, na altura do Viaduto de Bulhões.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram duas batidas em sequência. Em uma, um carro bateu na traseira do outro, que capotou. Na segunda, um automóvel, que vinha logo atrás, freou bruscamente por conta do acidente, mas foi atingido na traseira por outro veículo.



Um homem, de 25 anos, e mãe dele, de 55, que estavam no veículo capotado ficaram feridos. No carro que atingiu a traseira do outro na segunda colisão estavam duas jovens, de 22 e 23 anos. Os quatro foram levados para o Hospital de Emergência de Resende, mas a unidade não informou o estado de saúde eles.



Segundo a PRF, o motorista que provocou a primeira batida fugiu do local sem prestar socorro. O trânsito chegou a ficar parado e registrar seis quilômetros de congestionamento, mas já foi normalizado.