Idoso é encontrado morto em Resende

Um idoso foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (12) em Resende. O corpo estava na Estrada da Vargem Grande, na altura do bairro Cabral.



Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima aparentava ter 70 anos e não tinha sinais de violência aparentes.



A Polícia Civil foi acionada, realizou uma perícia no local e levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.



Até o momento, não se sabe o que teria causado a morte do homem.