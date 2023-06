Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Resende

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido no sábado (10) por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu no bairro Cidade Alegria.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes flagraram o suspeito traficando na localidade. Com eles foram apreendidos 60 pinos de cocaína e cinco invólucros de maconha.



O adolescente foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde ele foi autuado por fato análogo ao crime de tráfico de drogas.