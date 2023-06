Polícia prende suspeito de agredir a ex-mulher na presença da filha de 7 anos em Nova Iguaçu

Rio - Um homem foi preso por agredir e quebrar o carro da ex-mulher em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, neste domingo (11). Romulo Roberto da Silva Barreto, de 32 anos, só parou de bater na vítima porque a filha de 7 anos presenciou o crime.

De acordo com o depoimento da vítima, os dois estavam discutindo quando Romulo a segurou pelo pescoço e deu um soco no rosto dela. Ao ver a cena, a filha do casal tentou impedir e disse: "Não, pai. Não faz isso com a minha mãe". Com isso, ele soltou a ex-mulher, que conseguiu fugir para a casa de uma vizinha.

Romulo pegou um pedaço de madeira e quebrou o carro da vítima, que estava estacionado próximo a casa, no bairro do Grão Pará. Em seguida, ele voltou para casa, espalhou as roupas da ex-mulher e fugiu do local.

Após o registro da ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, os policiais localizaram o suspeito. Na última quarta-feira, a vítima havia registrado uma ocorrência de ameaça contra Romulo. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal, dano qualificado e ameaça.