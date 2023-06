Corpo de mulher morta em ataque a bar na Taquara é enterrado

Rio - O corpo de Angélica Marques dos Santos, de 52 anos, foi sepultado nesta segunda-feira (12), às 15h, no Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio. No último sábado (10), ela foi baleada durante um ataque a tiros em um bar na Taquara, na Zona Oeste. Amigos e familiares estiveram presentes na cerimônia mas, abalados, preferiram não falar com a imprensa.