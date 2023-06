Ressaca atinge mar do Rio; ondas devem atingir 2,5 metros

Rio - A Marinha do Brasil comunicou, que o mar do Rio passará por um período de ressaca, à partir das 12h desta segunda-feira (12), com previsão de fim nesta quinta-feira (15), às 21h. A previsão da altura das ondas é de 2,5 metros . Segundo o Alerta Rio, durante a noite desta segunda-feira (12), o tempo permanecerá estável, sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas terão mínima de 16°C e máxima de 30°C.



Na terça-feira (13), o céu permanecerá parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde. Mínima de 16°C e máxima de 27°C. Já na quarta-feira (14), previsão de chuva durante todo o dia, com céu nublado e ventos moderados a fortes. A temperatura se manterá entre 28°C e 16°C.



A quinta-feira (15), será marcada pelo fim da ressaca no mar do Rio. O céu se manterá nublado a encoberto, com previsão de ventos fracos a moderados, e chuva fraca durante a tarde e a noite. Mínima de 14°C e máxima de 28°C. Na sexta-feira, a previsão se mantém a mesma ao dia anterior, com máxima de 29°C e mínima de 14°C.



Recomendações



. Siga a rotina

. Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações

. Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR

. Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito

. Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android ou iOS

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil)