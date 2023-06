Diversão para famílias e romantismo marcam último dia da Festa do Tomate

A 33ª Festa do Tomate de Paty do Alferes entrou para história com shows de destaque nacional, diversas atrações para as famílias presentes e sucesso de público. Ao longo do dia do evento, ontem (11), foram destaques a final do concurso universitário de culinária do tomate, a entrega dos prêmios de qualidade do Tomate e produtos agrícolas, a final do concurso leiteiro e ainda apresentação do show infantil da galinha pitadinha.



À noite, no palco principal, a véspera do dia dos namorados estimulou o romantismo com shows de Bianca Moreira, Gustavo Mioto e DJ Loucos. O prefeito Juninho Bernardes destacou o sucesso do evento: "É com sensação de dever cumprido que encerramos a Festa do Tomate 2023. Tivemos recorde oficial de público, shows de destaque nacional e muitas atrações para as famílias. Agradeço o apoio dos envolvidos e de todos que trabalharam muito para fazermos esta linda festa, que movimenta a nossa economia e também de cidades vizinhas. Agora, começamos os preparativos para 2024".