Premiê da Romênia renuncia ao cargo

O primeiro-ministro da Romênia, o liberal Nicolae Ciuca, renunciou nesta segunda-feira, 12, e será substituído por seu parceiro social-democrata Marcel Ciolacu, em uma transferência de poder adiada por algumas semanas, devido a uma greve de professores.



Ciuca, um general reformado, de 56 anos, que lutou no Iraque e no Afeganistão, assumiu o governo à frente de uma coalizão formada por liberais (PNL), social-democratas (PSD) e um partido da minoria húngara (UDMR) em novembro de 2021.



O acordo de coalizão assinado entre os partidos previa um revezamento na liderança do Executivo. Isso significa que o primeiro-ministro deveria deixar o cargo após 18 meses no poder. Seu sucessor, de 55 anos, ocupou vários cargos na administração, antes de se tornar líder do PSD em 2019.



A saída de Ciuca estava prevista para o final de maio, mas uma greve inédita de professores, com dezenas de milhares de manifestantes, dificultou a transição.



Hoje, os sindicatos anunciaram a suspensão dos protestos, depois que o governo prometeu um aumento salarial de 25% e bônus anuais até 2027 financiados por fundos da União Europeia.



"Agora que o conflito foi resolvido, chegou a hora de encerrar minha atividade como primeiro-ministro", declarou Ciuca.