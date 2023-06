'Não vejo racismo', diz morista envolvido em polêmica com influenciadoras

"Eu não me senti ofendido, eu estava consciente. Eu dirijo pra elas e isso é um mal entendido feito na mídia, porque elas não fizeram isso (o vídeo) simbolizando um macaco", disse o motorista, em defesa das influenciadoras.



Ainda segundo ele, as influenciadoras não costumam fazer vídeos sem autorização das pessoas envolvidas. Já em relação às imagens feitas com as crianças, ele disse que elas não tinham a intenção de compará-las com macacos. Rio - O motorista Evaldo de Jesus, envolvido em uma polêmica com as influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves, investigadas por racismo , também prestou depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância (Decradi) na manhã desta segunda-feira (12). À imprensa, ele contou não ter se sentido ofendido após as investigadas dizerem que seu cabelo era 'fedido' em um vídeo divulgado em 2021."Eu não me senti ofendido, eu estava consciente. Eu dirijo pra elas e isso é um mal entendido feito na mídia, porque elas não fizeram isso (o vídeo) simbolizando um macaco", disse o motorista, em defesa das influenciadoras.Evaldo, inclusive, foi quem levou Kérollen e Nancy para depor Decradi ainda na manhã desta segunda (12). O depoimento das duas levou mais de três horas. Na saída, elas não se pronunciaram sobre as acusações.O motorista disse ainda que não considera ter sofrido racismo. "Eu não sou preto de pele, sou moreno, mistura de negro com claro. Eu não vejo como racismo", justificou.Ainda segundo ele, as influenciadoras não costumam fazer vídeos sem autorização das pessoas envolvidas. Já em relação às imagens feitas com as crianças, ele disse que elas não tinham a intenção de compará-las com macacos.

Motorista Evaldo de Jesus envolvido em polêmica com influenciadoras em 2021 Marcos Porto/Agência O DIA



Evaldo contou ainda que, na época do vídeo de 2021, foi pago para isso e justificou que as influenciadoras costumam ajudar o próximo. "Elas ajudam as outras pessoas com cesta básica, pagam aluguel, dão dinheiro. Acredito que a brincadeira não foi de mal gosto, porque elas brincam com pessoas brancas também", disse.



O condutor complementou também que o caso pode ter vindo à tona após o racismo sofrido pelo jogador do Real Madrid, Vinicius Junior. "Eu não sei porque depois de três anos veio à tona tudo isso, deve ter sido depois do caso do jogador lá, que apagaram até o Cristo", finalizou. "Eu acho que para as crianças não tem diferença se um brinquedo é para preto ou branco. Ela ia fazer uma brincadeira com uma banana e o menino chamou ela: 'tia, grava comigo'. A mulher da bolsa também já sabia da banana. Ninguém é inocente nisso", disse.O segundo vídeo a que Evaldo se refere mostra as influenciadoras entregando uma banana amassada dentro de uma carteira para uma mulher negra . Nas imagens, Kérollen pergunta se a mulher gostaria de receber R$ 5 ou um presente embrulhado. A mulher, então, desembrulha a caixa e encontra uma carteira branca com um papel escrito: "carteira recheada". Ao abrir o objeto, a mulher se depara com uma banana amassada. Decepcionada, ela começa a chorar. Em seguida, Kérollen oferece os R$ 5 do início do vídeo e pede para ela abrir o outro compartimento da carteira. A mulher, então, encontra R$ 50.Evaldo contou ainda que, na época do vídeo de 2021, foi pago para isso e justificou que as influenciadoras costumam ajudar o próximo. "Elas ajudam as outras pessoas com cesta básica, pagam aluguel, dão dinheiro. Acredito que a brincadeira não foi de mal gosto, porque elas brincam com pessoas brancas também", disse.O condutor complementou também que o caso pode ter vindo à tona após o racismo sofrido pelo jogador do Real Madrid, Vinicius Junior. "Eu não sei porque depois de três anos veio à tona tudo isso, deve ter sido depois do caso do jogador lá, que apagaram até o Cristo", finalizou.

Nas imagens que levaram às investigações, as duas pedem para as crianças, abordadas nas ruas, escolherem entre um presente e dinheiro. Em dois casos específicos, quando as crianças escolhem pelo presente, ambas negras, uma ganha uma banana e outra um macaco de pelúcia.

Em nota publicada nas redes sociais há uma semana, as influenciadoras afirmaram que "não havia intenção de fazer qualquer referência a temáticas raciais ou a discriminação de minorias".