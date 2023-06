Foragido da Justiça é preso em Piedade após informações do Disque Denúncia

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na manhã deste domingo (11), o criminoso Diogo da Silva, vulgo 'DG', de 28 anos, em Piedade, Zona Norte do Rio. O homem havia fugido da prisão e estava foragido da Justiça.



Após informações passadas pelo Disque Denúncia, os agentes localizaram e prenderam Diogo na Rua Caldas Barbosa, no Morro da Caixa D’Água. Com ele foram apreendidos uma pistola, 5 munições calibre 9mm, um rádio transmissor, 47 tabletes de maconha e 37 pinos de cocaína.



O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 29ª DP (Madureira), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição do Judiciário, a fim de cumprir o restante da pena determinada pela Justiça.



Preso em 2018, e condenado a pena de 5 anos de prisão, "DG" obteve o benefício de livramento condicional em 2019, e teve a prisão decretada em função da revogação do benefício. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), em dois processos distintos pelo crime de roubo. Ele também possui diversas anotações criminais por associação para o tráfico, posse ilegal de armas, corrupção de menores, roubo majorado, entre outras anotações.



Informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, através dos números (021) 2253 1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 99973 1177, ou, ainda, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.