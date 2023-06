Brincalhão! Lula se desculpa por não ter criado Ministério do Namoro

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou na brincadeira e pediu desculpas por ainda não ter criado o Ministério do Namoro . A declaração do chefe do Executivo foi dada nesta segunda-feira (12) antes do início da coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília, para tratar sobre a doação da União Europeia para o Fundo Amazônia.

"Quero pedir desculpas a vocês, porque eu fiquei de criar o ministério do namoro e não criei", disse Lula. Assista ao momento:

A brincadeira do Ministério do Namoro surgiu após Lula afirmar, durante campanha eleitoral em 2022, que caso fosse eleito, em seu governo "todo mundo iria namorar". Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado no Brasil nesta segunda, o assunto veio à tona nas redes sociais e ficou entre os temas mais comentados.