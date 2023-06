Águas do Rio começa a indenizar moradores afetados por rompimento de adutora na Baixada

o rompimento de uma adutora, no Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último dia 30. Rio - A Águas do Rio iniciou, nesta segunda-feira (12), o processo de indenização aos moradores que tiveram as casas atingidas pela água após, no Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último dia 30.

De acordo com um dos moradores, a concessionária informou que os valores das indenizações serão pagas em 10 dias úteis.



Em nota, a Águas do Rio disse que segue o cronograma da Defensoria Pública, que acompanha todo o processo. A empresa afirmou, ainda, que desde as primeiras horas vazamento, as equipes atuaram no reparo e no suporte às famílias, com apoio na limpeza das casas e no fornecimento de refeições.



Equipes da Defensoria Pública do Rio de Janeiro estão em Nova Iguaçu acompanhando o atendimento aos moradores. Segundo a instituição, ao todo, 60 famílias de sete ruas serão atendidas ao longo do dia.



Ainda segundo a Defensoria, um acordo com concessionária, assinado na última quarta-feira (7), agilizou a indenização aos moradoras. "O acordo garante o pagamento de uma indenização rápida às famílias, evitando o desgaste da judicialização e a espera por uma sentença judicial", explica a defensora pública, Raphaela Jahara.

A instutiição informou também que o 5º Núcleo Regional de Tutela Coletiva, que atua na região, a Coordenadoria de Tutela Coletiva e a Coordenação-Geral de Programas Institucionais, órgãos da DPRJ, fazem os atendimentos agendados com os moradores para aderir ao acordo extrajudicial, que prevê indenização pelos danos sofridos e comprovados por vistoria já realizada. As famílias agendadas serão atendidas na Rua Arco-Íris, 271-217, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu.

Moradores atingidos pelo rompimento da adutora confirmaram que foram informados do início da indenização e que aguardam os 10 dias úteis, contando a parte desta terça-feira (13), para receberem os valores.

O produtor musical Hiago Lima, de 22 anos, explicou que mora com os avôs e que o alamento levou à perda de quase todos os móveis da casa, causando grande tristeza na família. "Após o alagamento, a empresa [Águas do Rio] falou que iria entrar em contato e ligou após 7 dias, marcando uma reunião. Durante esse tempo foi difícil, ficamos tristes, não sabíamos como íamos fazer para recuperar nossas coisas. Perdemos basicamente tudo", lamentou o jovem.