Estado tem 1.811 casos de Covid-19 na última semana

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou 1.811 casos de covid-19 nos últimos sete dias, no Rio de Janeiro. Na tarde desta segunda-feira (12), a atualização da pasta também aponta que 17 pessoas morreram por conta da doença durante a semana.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Rio registrou 2.810.262 casos confirmados e 77.246 mortes por covid-19. Com isso, a letalidade da doença está em 2,75%. A taxa de ocupação das enfermarias segue em 100%, como apresentaram os dados de semana passada. Após a queda na última atualização, a taxa de ocupação de leitos de UTI permaneceu em 20%.



Vacinação



O Vacinômetro do Rio indica que foram aplicadas 43.325.996 de doses do imunizante contra o coronavírus até o último domingo (11). Desse total, 14 milhões são de primeira dose, 13 milhões são da segunda ou dose única, 10,3 milhões do primeiro reforço e 3,9 milhões do segundo reforço.



O painel também mostra que 82% da população do estado com 5 anos ou mais estão com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo. Para pessoas acima de 12 anos, a taxa aumenta para 93%.