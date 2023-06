Polícia oferece recompensa por captura de suspeito de matar ator Jeff Machado

Rio - O Disque Denúncia divulga, nesta segunda-feira (12), um cartaz pedindo informações sobre Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, principal suspeito de envolvimento na morte do ator Jefferson Machado, de 44 anos. Uma recompensa de R$ 1 mil reais é oferecida.



Segundo investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Bruno se passou pela vítima para alugar uma quitinete em Campo Grande, na Zona Oeste, usada para a ocultação do cadáver.



Na segunda-feira (29), Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga (que já está preso) foram indiciados pela morte e ocultação do cadáver do ator. Os investigadores afirmam que Bruno dopou e matou Jeff com um fio de telefone. Contra eles foi expedido um Mandado de Prisão por homicídio qualificado.



O corpo de Jeff Machado Costa, desaparecido desde janeiro, foi encontrado dentro de um baú enterrado e concretado em um terreno, em Campo Grande, na Zona Oeste. Os restos mortais foram localizados no dia 22 de abril. Segundo o advogado da família, Jairo Magalhães, a identificação foi confirmada por meio das impressões digitais.



Machado foi visto pela última vez no dia 27 de janeiro após sair de uma residência em Campo Grande. Segundo informações de parentes, ele chegou a entrar em contato no dia 29 e informou que iria viajar a São Paulo para uma entrevista de emprego, afirmando que se hospedaria na casa de uma amiga. Desde então, não deu mais notícias.



A última participação do ator em novelas foi em 2022, quando ele interpretou um soldado filisteu na novela "Reis", da Record TV. Jeff é natural de Araranguá, no sul de Santa Catarina, mas morava no Rio para seguir a carreira de ator.



Informações sobre o paradeiro de Bruno Rodrigues podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, através dos números (021) 2253 1177 e 0300-253-1177, pelo WhatsApp (021) 99973 1177, ou, ainda, pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.