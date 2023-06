Vídeo: Confusão entre mulheres assusta clientes em shopping

Rio - Uma grande confusão assustou clientes do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, na noite deste domingo (11). Após uma apresentação dos cantores Dilsinho e Mumuzinho, três mulheres brigaram na saída do estabelecimento.

Um vídeo gravado no estacionamento mostra o trio no chão enquanto os carros tentam deixar o local. Outras pessoas se aproximam para apartar a confusão, mas sem sucesso. Uma das mulheres é afastada por um rapaz, mas as outras duas correm atrás para continuar a briga.

CONFIRA

Legenda: Mulheres brigam em estacionamento após festa no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio.



A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência. O DIA tenta contato com o Shopping Park Lagos, mas, até o momento, não recebeu resposta.