Mais de 200 quilômetros de linha chilena são apreendidos em operação nas zonas Norte e Oeste

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (12), uma operação contra o uso e comercialização de linha chilena. Um suspeito foi preso e os agentes apreenderam mais de 200 quilômetros de material em endereços nas zonas Norte e Oeste do Rio.

Após denúncias, equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) encontraram uma fábrica clandestina, em Realengo. No local, havia diversos materiais para produção de linha chilena. Um homem que estava no local foi preso em flagrante.

Ao todo, os policiais encontraram 200 carretéis, cada um com cerca de um quilômetro, e quatro máquinas de carretilhas. A operação contou com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).