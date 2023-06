Vídeo: homem é preso após entrar armado com faca em mercado de Bangu procurando ex-mulher

Rio - Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira (12), após entrar armado com uma faca em uma unidade do mercado Assaí e agredir funcionários, em Bangu, na Rua Francisco Real, na Zona Norte do Rio. Ele procurava pela ex-mulher e agrediu a socos dois funcionários do comércio.

Homem entra armado com faca em mercado de Bangu, na tarde desta segunda-feira (12), e agride funcionários. Créditos: WhatsApp O DIA#ODia #Bangu pic.twitter.com/pPPeNyzTGe — Jornal O Dia (@jornalodia) June 12, 2023

De acordo com os policiais do Bangu Presente, a ex-mulher recentemente trocou a filial do mercado de Santa Cruz pelo de Bangu e, nesta segunda-feira, estava de folga. O homem tentava uma reaproximação com a ex-companheira no Dia dos Namorados. Ainda segundo os agentes, o acusado aparentava estar desorientado e, ao ser informado de que a ex-mulher estava de folga, agrediu os funcionários e os ameaçou de morte.



O mercado foi totalmente esvaziado pelos agentes e, por duas horas, o subtenente Deiverson da Silva negociou a rendição do acusado. "Ele a todo instante ameaçava atacar a equipe e se matar. Dizia que ninguém o amava", informou o policial. Com a chegada de um irmão, o agressor aceitou se entregar. Guardou a faca na mochila e saiu abraçado com o negociador.



Em nota, o Assaí informou que, na ocasião, o mercado foi fechado momentaneamente por questões de segurança e seguirá contribuindo com as autoridades para a resolução do caso.