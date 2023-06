Carga avaliada em R$ 250 mil é apreendida durante operação em Caxias

Rio - A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira (11) uma operação contra roubo e furto de cargas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os agentes prenderam homem apontado como integrante do tráfico de drogas no bairro Gramacho e apreenderam uma carga avaliada em R$ 250 mil, em Jardim Leal.

De manhã, equipes da Delegacia de Roubo e Furto de Cargas (DRFC) estiveram no bairro Jardim Leal. Em uma residência abandonada, os policiais encontraram uma carga de laticínios. De acordo com a Polícia Civil, a casa era utilizada por criminosos do Comando Vermelho.



Em outra ação, na comunidade de Gramacho, os agentes localizaram Marcos Vinicius do Amaral Oliveira, o MV, suspeito de integrar o tráfico de drogas. Ele carregava um rádio ligado na frequência da organização criminosa.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à DRFC, na Cidade de Polícia.