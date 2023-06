Prefeitura de Niterói planta árvores em encostas no Ingá

A Prefeitura de Niterói informou que segue com a arborização nas encostas. Segundo o Executivo, desta vez foi o Morro do Palácio, no Ingá, que recebeu as equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). De acordo com a pasta, quase 70 plantios de várias espécies foram realizados como mirindibas, paus ferro, sibipirunas, frutas pão, farinhas secas, paus brasis, oitis, jacarandás, quaresmeiras e aldragos.



A secretária municipal, Dayse Monassa, deu detalhes sobre a iniciativa.



"Retiramos leucenas que são espécies invasoras. Já que o local fica perto da praia, estamos plantando árvores litorâneas, predominantemente de restinga e que são fragmentos de Mata Atlântica, que têm maior adaptação natural", explicou a secretária.



Para realizar os plantios, as equipes realizaram a limpeza do terreno, a abertura de golas e colocação de terra adubada. A arborização está em andamento e novos plantios devem ser feitos no local nos próximos dias.