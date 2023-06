Lula envia ao Congresso projeto de lei com regras para o comércio de ouro de ouro

Uma publicação no Diário Oficial da União formalizou, nesta terça-feira (13), a notificação de um projeto de lei enviado ao Congresso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com regras para a compra, venda e transporte de ouro em todo o país.



Segundo a notificação, o governo solicita mudanças em uma lei de 1989 sobre as operações com ouro no Brasil. Lula vem preparando a Medida Provisória (MP) que tornam mais rígidas as regras para compra e venda de ouro.



Há cerca de dois meses, em abril, o governo de Lula havia decidido regulamentar o assunto por meio de uma MP, no entanto, está não chegou a ser editada. Veja o que previa o texto:



- Aperfeiçoamento do controle pelo sistema financeiro;

- Controle pela Agência Nacional de Mineração;

- Controle pelos órgãos de segurança e de lavagem de dinheiro;

- Previsão de pena de apreensão e perdimento em favor da União para o ouro que circular fora dessas regras;

- Fim da presunção de boa-fé e possibilidade de responsabilização de elos da cadeia de compra e venda de ouro (dever de comprovação de onde vem a produção do ouro proveniente dos garimpos).



O governo estuda como uma das medidas a inclusão da exigência de uma nota fiscal eletrônica para compra e venda do item.



Entre as outras duas regras que estavam na discussão era que a venda de ouro extraído do garimpo ocorresse por meio de entidades autorizadas pela Banco Central (Bacen), por exemplo. A outra, é de que a aquisição do item só ocorresse por meio de transferência bancária.