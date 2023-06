Em São Gonçalo, obras de infraestrutura entram na reta final no Boaçu

A Prefeitura de São Gonçalo informou que as obras de infraestrutura do bairro Boaçu estão quase prontas. Segundo o Executivo, ao todo, oito ruas receberam um pacote de intervenções com investimento de R$ 10 milhões para a realização de macrodrenagem, pavimentação, urbanização e recuperação do pavimento.

"As equipes já finalizaram o serviço em sete ruas, incluindo a via principal do bairro", disse o poder público em nota.





No momento, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano estão na Rua Capitão Acácio, principal via do bairro, finalizando as intervenções de macrodrenagem com a colocação de galerias. As demais ruas que compõem o pacote de obras estão no processo de pavimentação para receber o asfalto nos próximos dias.







De acordo com a Prefeitura, o prefeito Capitão Nelson acompanha diariamente as obras realizadas no município. No Boaçu, ele lembrou que está conseguindo atender uma antiga reivindicação dos moradores.





“Há muito tempo os moradores pedem obra nessa região. E, agora, conseguimos atendê-los. Aqui foi feita a mesma macrodrenagem do Colubandê. Colocamos galerias enormes para ajudar no escoamento da água da chuva e assim resolver o problema crônico de alagamento”, disse o prefeito.





As ações vão levar melhorias para a vida dos moradores, além de acessibilidade, condições de higiene e segurança.



“Aqui precisava muito de uma atenção. As ruas estavam esburacadas, o mato estava alto, os brinquedos quebrados. Agora está melhorando, foi reformada a praça, as ruas estão recebendo novo asfalto. Já trocaram a iluminação. Aos poucos, a gente está vendo as mudanças acontecerem”, disse a aposentada Glória Melissa, de 53 anos.