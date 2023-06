Jovens gonçalenses seguem com oportunidade de trabalho em projeto

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Coordenadoria da Juventude, vai iniciar uma nova turma do projeto de capacitação Jovem Alerta, que tem o objetivo de contribuir com o aprimoramento pessoal e profissional de jovens e adolescentes que desejam entrar no mercado de trabalho. A iniciativa é uma parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).



Dessa vez, o projeto, destinado a jovens de 14 a 22 anos que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, será realizado no bairro Salgueiro.



As inscrições devem ser feitas nesta quarta (14) e quinta-feira (15), das 9h às 17h, na Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias, que fica na Estrada das Palmeiras, s/n, no Salgueiro. É necessário levar o documento de identidade, declaração de escolaridade e comprovante de residência.



A previsão é de que a capacitação seja iniciada no dia 21 de junho, na Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias, com turmas no período da manhã e da tarde. Todos os participantes do projeto vão ganhar um certificado de conclusão de curso e terão a possibilidade de serem encaminhados para o banco de vagas do Programa Jovem Aprendiz e Estágio pelo CIEE.



No último mês, 87 jovens receberam o certificado de conclusão de curso. A primeira turma do projeto recebeu a capacitação no Cras do Jardim Catarina.