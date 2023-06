Mulher usa ofensas racistas contra funcionários e quebra equipamentos de UPA em Magé

Rio - Uma mulher foi flagrada agredindo e usando ofensas racistas contra funcionários de uma clínica em Piabetá, em Magé, na Baixada. Além de quebrar equipamentos da unidade. O caso aconteceu no último domingo (11) e foi registrado na 66ªDP (Piabetá).



Na filmagem, a paciente aparece alterada sendo contida pela PM. “Pega a banana, macaco”, disse. Segundo a Prefeitura de Magé, a mulher deu entrada na UPA Piabetá acompanhada da filha, onde foram assistidas pela equipe médica e de enfermagem.

Mulher agride funcionários, usa xingamentos racistas contra eles e quebra equipamentos da UPA de Piabetá, em Magé.

Crédito: Rede Social#Racismo #Magé #ODia pic.twitter.com/u3hTY9I5yu — Jornal O Dia (@jornalodia) June 13, 2023

"Na recepção, ela deu início às agressões tanto físicas quanto verbais usando palavras de baixo calão. Além de usar também palavras de cunho racista em relação aos funcionários negros”, disse em nota.



Após as agressões a paciente quebrou equipamentos da unidade. Ainda segundo a prefeitura, a PM foi acionada e, contendo a paciente, conduziram à delegacia para o registro de ocorrência. Os colaboradores agredidos física e/ou verbalmente foram orientados a registrar o fato na 66ª (Piabetá).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 34° BPM (Magé) foram acionados inicialmente para uma ocorrência de dano ao patrimônio. De acordo com o comando da unidade, no local os agentes encontraram a mulher bastante alterada, que tentou agredir a equipe, que usou dos meios necessários para imobilizar-lá.



Em seguida, foi feito contato com os familiares. Uma irmã e o pai da criança que chegou com ela na unidade foram à UPA e relataram que a mulher já teve este tipo de surto outras vezes. A filha da paciente passou por atendimento médico-pediátrico e foi liberada sob a guarda do pai.

Procurada, a Polícia Civil informou que caso foi registrado inicialmente como dano ao patrimônio. A mulher foi encaminhada para a delegacia, presa em flagrante, pagou fiança e responderá em liberdade. No entanto, após ter acesso a vídeos gravados na unidade de saúde, a 66ª DP (Piabetá) instaurou inquérito para apurar o crime de injúria racial cometido pela autora.



"Funcionários do local e testemunhas serão chamados para prestar depoimento. Demais diligências serão realizadas para elucidar todos os fatos. A investigação está em andamento", disse em comunicado.