Corpo de Bombeiros do Rio terá novo concurso público para preencher 50 vagas

Rio - Um novo concurso público com 50 vagas para o cargo de cadete bombeiro militar foi autorizado pelo governo do Estado do Rio. A seleção, que é parte integrante do Primeiro Curso de Formação de Oficiais da Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, está publicada no Diário Oficial desta terça-feira (13). O concurso ainda não tem data para ser realizado, mas a previsão é que seja ainda neste ano.

Para concorrer, os interessados precisam ter, no mínimo, 18 anos, estar em dia com a Lei de Serviço Militar e ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula. Além disso, ainda deve estar em dia com as obrigações eleitorais. O concurso, também, contará com teste de aptidão física, exame de saúde e exame documental.

"Com essa autorização, o Corpo de Bombeiros, que já trabalha com muita excelência para a população fluminense, terá reforço de pessoal para prestar um serviço cada vez melhor aos cidadãos. A corporação é um orgulho do Estado do Rio e essa iniciativa é mais uma entre tantas de valorização dos Bombeiros, ressaltou o governador Cláudio Castro.

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) tem duração de quatro anos e acontece na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II (ABMDP II), em Guadalupe, Zona Norte do Rio. Ao fim, os militares se tornam aspirantes a oficial. A exceção é o primeiro colocado do curso, automaticamente alçado ao posto de 2º tenente.

"É um reforço muito bem-vindo, que vai permitir a renovação e o reforço do efetivo. É sangue novo que vai garantir a manutenção dos serviços de excelência prestados à sociedade 24 horas por dia, sete dias por semana", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.