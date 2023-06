Confronto deixa três suspeitos mortos, um ferido e dois presos na Baixada

Rio - Uma operação da Polícia Militar realizada, nesta terça-feira (13), deixou três suspeitos mortos, um ferido e dois presos, na comunidade da Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada. O objetivo da ação na região era de coibir a movimentação de criminosos e a retirada de barricadas.



Segundo a corporação, agentes do 21°BPM (São João de Meriti) se depararam com um grupo de quatro criminosos armados e houve confronto. Após cessar os disparos, três dos suspeitos baleados não resistiram e o outro foi socorrido e encaminhado à UPA da região. Todos estavam em posse de pistolas e drogas.



Ainda na operação, outros dois homens foram presos e encaminhados para à 64ª DP (São João de Meriti) onde o caso foi registrado. No total foram apreendidos quatro pistolas, quatro rádios transmissores e grande quantidade de drogas.

Outras operações

A PM também realiza operação nas comunidades Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, na Zona Norte. Na ação, barricadas estão sendo removidas.

Ainda na Zona Norte, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) atuam nas comunidades Jorge Turco, Palmeirinha e Mundial. Durante a operação, um criminoso foi preso. Com ele foi apreendido duas granadas, um rádio comunicador, 1.000 papelotes de cocaína, 1.108 pedras de Crack e 206 trouxinhas de maconha.