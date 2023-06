Lula promete reforma agrária 'sem precisar de guerra' ao MST

O presidente Lula afirmou nesta terça-feira, 13, que quer fazer uma reforma agrária para o assentamento das terras improdutivas.



No pronunciamento, feito em live nas redes sociais, Lula também garantiu que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) não vai mais precisar invadir propriedades e que não será necessário ter guerra para que possam ocupar essas propriedades.

Conversa com o Presidente https://t.co/D1Cn7pWwI7 — Lula (@LulaOficial) June 13, 2023 Esse posicionamento do presidente se deu após diversas ocupações do MST ocorridas nos primeiros meses de governo.



"Vamos fortalecer a pequena e média propriedade, vamos fortalecer o agronegócio, vamos continuar fazendo reforma agrária, porque aonde precisar assentar, vamos assentar. E é uma coisa importante. Eu disse para o Paulo Teixeira (ministro do Desenvolvimento Agrário) esses dias: não precisa mais invadir terra", afirmou. Esse posicionamento do presidente se deu após diversas ocupações do MST ocorridas nos primeiros meses de governo.

"Se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o Incra, o Incra comunica o governo quais são as terras improdutivas que existe em cada estado brasileiro e a partir dai vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. Precisa ter é competência e capacidade de ocupação”, completou Lula.



Até o momento não há mais detalhes sobre o plano do presidente em relação à reforma, mas ela já havia sido prometida anteriormente pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.