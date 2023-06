Colaboradores de Mesquita participam de capacitação em educação antirracista

Com o objetivo de promover um ambiente livre de preconceitos, a Águas do Rio ofereceu um debate com colaboradores da Baixada Fluminense. A capacitação foi ministrada pelo especialista em Ações Afirmativas do Instituto Identidades do Brasil (IDBR), Tiago Alves.



A concessionária da Baixada Fluminense investe em ações que proponham mudanças de postura, de cultura e revisão de valores pautados pela temática étnico-racial.



O projeto ABC da Raça tem como uma de suas principais missões disseminar o conhecimento, por meio do letramento racial e da educação antirracista.



“Eu tinha oito anos e me lembro que estudava em uma escola particular, onde eu era o único negro da minha sala, a professora sempre me impedia de assistir às aulas, me colocava no corredor. Isso me marcou muito. Já adulto, fui abordado pela polícia de forma agressiva porque eles me confundiram com um assaltante apenas pela minha cor de pele. O racismo acontece todos os dias, às vezes de forma sutil, mas é bom saber que trabalho em uma empresa que luta contra o preconceito”, relatou o assistente comercial Sidiney Santos, de 33 anos, que participou da atividade.



O diretor superintendente, com atuação na Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani, reforçou o compromisso da empresa com ações que contribuam para um ambiente de trabalho que não perpetue a desigualdade racial.