Lula segura pressão e mantém Daniela Carneiro no Turismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu manter Daniela Carneiro como ministra do Turismo, mesmo com a forte pressão do União Brasil. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira, 13, após reunião entre o petista e Daniela.



O chefe do Planalto era pressionado pelo União Brasil, que não via Daniela Carneiro como representante a cúpula do partido no governo federal. A legenda queria a nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA).



A decisão é vista como um sinal de gratidão a Daniela Carneiro e ao marido, Wagner Carneiro, prefeito de Belford Roxo (RJ), que ajudaram o petista na campanha eleitoral de 2022. Outro fator que colabora é a religião da ministra, evangélica, público em que a cúpula petista tem vontade de atrair para o governo.



Nos bastidores, não está descarta a demissão de Daniela Carneiro, mas Lula quer ganhar tempo hábil para encontrar uma solução e mantê-la no Palácio do Planalto. Se não for por troca de ministério, ela ganharia cargo em uma das autarquias do governo.



O petista deve se reunir com a cúpula da legenda nesta terça-feira para negociar outra saída para manter o apoio na Câmara dos Deputados. Uma das ideias seria trocar o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que também é alvo do partido.