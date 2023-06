Prefeitura interdita ferro-velho clandestino na Praça da Bandeira

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Ordem Pública (Seop) interditou, nesta terça-feira (13), um ferro-velho clandestino na rua Barão de Iguatemi, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. Segundo os agentes, o sistema de monitoramento de câmeras não estava funcionando, tornando o estabelecimento ilegal.



"Os responsáveis por ferros-velhos sabem da obrigatoriedade das câmeras de monitoramento para que eles funcionem dentro da legalidade. Existe um decreto que precisa ser respeitado. As operações neste tipo de estabelecimento têm como objetivo coibir o furto de cabos e fios, um problema que tanto prejudica a rotina da população", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Durante a operação, foram encontrados diversos facões e duas caçambas paradas de forma irregular na via pública. A equipe deu um prazo de 24h para o dono retirar a caixa estacionária. A Comlurb também removeu aproximadamente 300Kg de material no entorno do ferro-velho.

Ainda de acordo com a Seop, os agentes também interditaram outro ferro-velho na área da Grande Tijuca, na Rua São Miguel, nesta segunda-feira (9), por falta de câmera de monitoramento. O estabelecimento tinha muito material de reciclagem em parte da rua e calçada, atrapalhando o tráfego de veículos. O responsável fugiu do local ao ver as equipes.

"Segundo dia seguido interditando ferro-velho, a subprefeitura da Grande Tijuca está em cima desses espaços irregulares. Os moradores denunciam e nós mostramos o resultado. Aqui na rua Barão de Iguatemi foram encontradas várias irregularidades e facas. A população terá uma Grande Tijuca organizada e vamos diminuir esses roubos de cabos na área", finalizou o subprefeito da Grande Tijuca, Felipe Quintans.