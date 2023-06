Uma operação na Chatuba de Mesquita, realizada por policiais do 20º BPM, terminou com a prisão de dois integrantes do tráfico de drogas na região.



A dupla foi capturada com uma pistola, dois rádios transmissores e drogas.



As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.



A ocorrência foi registrada na 53ªDP (Mesquita).