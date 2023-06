Terceira edição dos Jogos Estudantis de Mesquita tem 16 escolas participantes

A terceira edição dos Jogos Estudantis de Mesquita 2023 (JEM) tem 16 escolas participantes, contando com as unidades da rede municipal pública e particular, e segue até o dia 7 de julho. Ao todo, cerca de 1.200 alunos participam dos Jogos da Baixada de Mesquita 2023.



Nesta edição, os jogos possuem seis modalidades, que são: futsal, futebol 7, queimado, xadrez, atletismo e jiu-jítsu. Os jogos acontecerão todas as terças e quintas-feiras. Já as finais serão decididas aos sábados.



“Nessa competição, conseguimos trazer, aos alunos, o espírito de tudo o que o esporte pode agregar na vida deles. É a socialização, a partilha e o aprender a disputar de maneira saudável, em uma cultura de paz. Além disso, amizades são formadas e relações são construídas. Então, isso tudo vai muito além dos esportes”, pontua Monique Rosa, subsecretária municipal de Educação de Mesquita.



Sistemas dos jogos



Nos jogos, os sistemas adotados são da categoria simples, com três disputas de cada esporte. As categorias são divididas entre sub-12 e sub-14, com times masculinos e femininos. Vale lembrar que as partidas terão acompanhamento e arbitragem profissional. Com isso, no encerramento das competições, serão entregues medalhas e troféus aos ganhadores.



“Os Jogos Estudantis formam a base de qualquer sistema esportivo, seja ele municipal, estadual ou federal. É uma oportunidade única e especial de promover os jogos. Porque, a partir desse convívio escolar, por meio das modalidades, é que os estudantes vão trabalhar os fundamentos esportivos. Temos vários exemplos nesse assunto”, comenta o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues.



Felipe Teixeira é um dos alunos que marca presença nas disputas. Atleta profissional, ele também foi escolhido, junto com a aluna Mariana Fernanda, para acender a pira olímpica, dando início aos jogos.

O atleta profissional Felipe Teixeira e a aluna Mariana Fernanda Lorran Vitor



“Achei o evento e a estrutura legal. O que a prefeitura vem fazendo pelo esporte na cidade é algo muito bom. Agradeço a oportunidade de participar desse evento e de ter sido chamado para essa missão de acender a pira”, explica Felipe, que mora na Jacutinga. “Achei o evento e a estrutura legal. O que a prefeitura vem fazendo pelo esporte na cidade é algo muito bom. Agradeço a oportunidade de participar desse evento e de ter sido chamado para essa missão de acender a pira”, explica Felipe, que mora na Jacutinga.