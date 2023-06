Passagens aéreas a R$ 200 começam a ser vendidas em agosto

O governo federal vai iniciar o programa Voa Brasil em agosto como projeto-piloto. Inicialmente, a medida vai valer para aposentados, que devem conseguir comprar passagens aéreas a R$ 200 no segundo semestre doa ano. Segundo o portal Pode360, o primeiro grupo selecionado para o teste deve ser o de aposentados que recebem até dois salários mínimos.

O programa foi anunciado em 13 de março pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Marcio França, e deve ser ampliado a estudantes e servidores públicos. O texto está em fase final no ministério, mas deve prever que as companhias aéreas separem uma área nos sites para vendas dedicadas a este grupo.



A iniciativa visa a diminuir a taxa de desocupação das aeronaves, que gira em torno de 20%, por isso, serão oferecidas passagens a preços promocionais em horários e datas com menor procura.



“Aposentado parece um bom filtro [para os preços promocionais]. Tem mais tempo, pode pegar as baixas temporadas. A ideia é começar um piloto no segundo semestre e abrir uma área específica para essas passagens [nos sites]“, disse Juliano Noman, secretário de Aviação Civil.

Além disso, para recuperar o setor aéreo, o governo prepara uma mudança nos preços do QAV (querosene de aviação). Uma das hipóteses é aplicar a “paridade de preço de exportação”, de acordo com Noman. “Você pega o produto, vê quanto custa aqui e qual o preço para exportar. Esse valor pode ser usado internamente. Calculamos queda de 15% a 20% no preço“, disse.