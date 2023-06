PM de folga mata criminoso durante tentativa de assalto na Linha Amarela

Rio - Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e matou um criminoso, no início da tarde desta terça-feira (13), na saída 09 da Linha Amarela, altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.



Segundo a corporação, agentes do 22° BPM (Maré) foram acionados para uma ocorrência de roubo de veículo. Ainda de acordo com o comando da unidade, no local, o PM reagiu a uma tentativa de assalto realizada por criminosos armados, que estavam em uma motocicleta.



Na ação, o militar atirou contra os suspeitos e atingiu um dos assaltantes, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do confronto. O policial não ficou ferido. A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios.