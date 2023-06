Órgão aparentemente humano é encontrado em uma praia de Rio das Ostras

Rio das Ostras - Um órgão aparentemente humano foi encontrado na Praia da Reserva de Itapebussus, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (13). A descoberta levou a Polícia ao local que iniciou as investigações.



O órgão, inicialmente identificado como um coração e parte de um pulmão, foi removido do local e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé para análises e investigações adicionais. Até o momento, nenhuma informação foi divulgada sobre a origem do órgão encontrado. A investigação está em andamento e as autoridades estão trabalhando para identificar se a possível vítima e esclarecer as circunstâncias desse evento.



A análise detalhada no IML ajudará a obter mais informações e pistas sobre o ocorrido. O fato chocou os moradores da localidade e despertou a atenção de curiosos. As autoridades responsáveis pelo caso solicitam que qualquer pessoa que possua informações relevantes sobre o caso entre em contato com a 128ª Delegacia de Polícia (DP) do município.



É importante que qualquer detalhe que possa contribuir para a investigação seja compartilhado com as autoridades competentes. Através do contato com a delegacia, qualquer informação pode ser transmitida de forma confidencial e contribuir para o progresso das investigações.

* MATÉRIA SEGUE EM ATUALIZAÇÃO.