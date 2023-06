Sino com mais de 25 kg é furtado de paróquia em Bonsucesso

Rio - Um dos sinos da Paróquia Nossa Senhora do Bonsucesso de Inhaúma foi furtado na madrugada desta terça-feira (13), na Zona Norte do Rio. A peça com mais de 25kg de metal foi retirada da torre da igreja que fica na Rua Olga, em Bonsucesso.



De acordo com o pároco Anderson Monteiro, os assaltos são frequentes na igreja, de onde já foram levados uma série de objetos de valor, incluindo castiçais, cruz, pratos de bateria e até uma porta de alumínio.



"O sino que estava na torre e pertencia a antiga igreja, pesava por volta de 25 kg, media cerca de 50 cm e tinha a data de fabricação de 1896", disse o padre.

A igreja tem muros altos, gradil, cerca e circuito de câmeras, mas nada disso afastou a prática criminosa.

Em nota, a PM informou que não houve acionamento para nenhum crime do tipo na região. Contudo, esclareceu que faz patrulhamento na localidade, onde a maioria dos imóveis é comercial.

O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso), onde segue sendo investigado. Agentes da distrital ouvem testemunhas e buscam imagens de câmera de segurança que possam ajudar na identificação do autor.